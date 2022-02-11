17-летний форвард сборной Словакии Слафковски лидирует в гонке снайперов Олимпийских игр
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Сборная Швеции по хоккею одержала победу в рамках предварительного этапа Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над командой Словакии со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Укэсун Спортс-центр».
В составе сборной Словакии единственную шайбу забросил 17-летний форвард Юрай Слафковски. Этот гол стал для хоккеиста третьим на турнире. Слафковски вышел на первое место в гонке снайперов Олимпиады, сравнявшись с Сакари Манниненом (Финляндия), Шоном Фарреллом (США) и Лукасом Валльмарком (Швеция).
Напомним, словаки в первом матче на турнире уступили Финляндии (2:6), а сегодня, 11 февраля, проиграли шведской сборной (1:4). В следующей встрече подопечные Крэйга Рэмзи сыграют с командой Латвии (13 февраля, 7:10 мск).
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