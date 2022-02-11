«Ждёт интересная борьба в тактическом и психологическом плане». Быков — о Россия — Чехия

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о третьем матче национальной команды на мужском хоккейном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля, и стартует в 16:10 мск.

«У чехов более возрастная команда, чем у тех же датчан или швейцарцев — ребята более опытные. Тренерский штаб сборной России и тренерский штаб чехов прекрасно владеют информацией друг о друге, поэтому нас ждёт очень интересная борьба не только на льду, но и в тактическом и психологическом плане», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее сборная России одержала две победы, обыграв Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).