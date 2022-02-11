«Федотов пародирует Великую Китайскую стену». Reuters об игре вратаря россиян против Дании

Обозреватель Reuters Стив Китинг поделился мыслями об игре вратаря мужской сборной России по хоккею Ивана Федотова в матче Олимпийских игр — 2022 в Пекине с командой Дании.

«Мужская сборная Олимпийского комитета России по хоккею забила всего три гола в двух матчах, но благодаря тому, что Иван Федотов пародирует Великую Китайскую стену в воротах, действующие победители Олимпиады отлично начали защиту своего титула на зимних Играх в Пекине.



После трудной победы со счётом 1:0 над Швейцарией в первом матче Федотов снова пришёл на помощь ОКР, «засушив» соперников и позволив команды одержать победу со счётом 2:0 над дебютантом Олимпиады — Данией.



В то время как атака ОКР никак не могла завестись, Федотов работал на полную катушку, остановив все 16 бросков датчан — после того, как отразил все 33 броска швейцарцев», — приводит слова Китинга Reuters.