Рейтинг хоккейных сборных после третьего игрового дня на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

На мужском хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) завершился третий игровой день. «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.
Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент
1. Финляндия – 6 очков после 2 матчей (9:3);
2. Россия – 6 очков после 2 матчей (3:0);
3. США – 3 очка (8:0);
4. Швеция – 6 очков после 2 матчей (9:3);
5. Канада – 3 очка (5:1);
6. Дания – 3 очка после 2 матчей (2:3);
7. Чехия – 2 очка после 2 матчей (3:3);
8. Латвия – 0 очков после 2 матчей (3:6);
9. Германия – 0 очков после 1 матча (1:5);
10. Швейцария – 1 очко после 2 матчей (1:5);
11. Словакия – 0 очков после 2 матчей (3:10);
12. Китай – 0 очков после 1 матча (0:8).
Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.
Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.
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