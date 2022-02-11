Журналист The Athletic: был удивлён, не увидев в сборной России на Олимпиаде монаха Дацюка

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин в своём традиционном рейтинге индекса силы клубов НХЛ затронули тему Олимпийских игр — 2022. Кроме того, специалисты решили выделить, кому из игроков «Сент-Луис Блюз» больше всего не повезло из-за отказа НХЛ ехать на Олимпиаду в Пекине (Китай).
Особое внимание журналисты уделили проблеме сборной России по хоккею с центральными нападающими.
«Олимпийское разочарование: Иван Барбашёв.
Шон: Казалось, в этом сезоне Барбашёв, переживающий лучшее время в своей карьере, сможет внести свой вклад в успех как для «блюзменов», так и для сборной России; последняя нуждается в центральных нападающих. Отстой. Я был отчасти удивлён, не увидев в составе сборной России Павла Дацюка — а ему около 50 лет, он монах или что-то типа того. Во всяком случае да, тяжёлая отмена для Ивана.
Дом: Всё это особенно грустно для фанатов «Сент-Луиса», которые могли видеть полностью «блюзменовую» тройку с Павлом Бучневичем и Владимиром Тарасенко. Барбашёв — тот, на кого следует обратить внимание, несмотря на сезон, который у него сейчас. Я не могу представить, что многие люди ожидали, что он будет идти на 65 очков за сезон в теории», — цитирует специалистов The Athletic.
- 11 февраля 2022
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