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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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Сегодня, 11 февраля, в Пекине (Китай) прошёл третий игровой день в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

Дания — Россия — 0:2

В первом матче дня сборная России одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, обыграв датчан. Голы забили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов, Иван Федотов оформил «сухарь».

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 07:10 МСК
Дания
Окончен
0 : 2
Россия
0:1 Карнаухов (Слепышев, Воронков) – 28:18' (5x5)   0:2 Семёнов – 59:54' (en)

Чехия — Швейцария — 2:1 Б

Соперники команды Алексея Жамнова определили победителя только в серии буллитов, где победу чехам принёс Давид Крейчи. В основное время сборные обменялись голами — на шайбу Иржи Смейкала ответил Гаэтан Хас.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Б
Швейцария
1:0 Смейкал (Клок, Зогорна) – 04:33' (5x5)   1:1 Хас (Андригетто) – 08:34' (5x4)   2:1 Крейчи – 65:00' (ПБ)

Швеция — Словакия — 4:1

В матче группы С Швеция разобралась со словаками благодаря голам Юакима Нордстрёма, Лукаса Валльмарка, Макса Фриберга и Карла Клингберга. Шайбу престижа забросил 17-летний Юрай Слафковски.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
11 февраля 2022, пятница. 11:40 МСК
Швеция
Окончен
4 : 1
Словакия
1:0 Нордстрём (Бенгтссон, Фриберг) – 11:22' (5x5)   2:0 Валльмарк (Пудас, Тёммернес) – 18:10' (5x3)   3:0 Фриберг (Хольм, Нордстрём) – 19:55' (5x5)   4:0 Клингберг (Ландер, Броме) – 57:44' (en)   4:1 Слафковски (Немец) – 58:18' (5x5)

Латвия — Финляндия — 1:3

В последней встрече дня финны с трудом переиграли латышей. За «львов» отличились Валттери Кемиляйнен, Леонид Комаров и Марко Анттила. Гол престижа забил Родриго Аболс.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
11 февраля 2022, пятница. 16:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 3
Финляндия
0:1 Кемиляйнен (Лехтонен, Няттинен) – 37:59' (5x5)   1:1 Аболс (Крастенбергс, Смирнов) – 43:01' (5x4)   1:2 Комаров (Хиетанен, Покка) – 54:42' (5x5)   1:3 Анттила (Мяэналанен, Линдбом) – 58:43' (5x5)

Первое место в группе А по-прежнему занимает сборная США, второй идёт Канада. У команд по три очка. Дальше расположились сборные Германии и Китая, баллов ещё не набравшие.

Группу В возглавила сборная России, на счету которой после двух матчей шесть очков. Второе место занимает Дания, у скандинавов три балла. На третьей позиции с двумя очками расположилась Чехия, замыкает группу Швейцария, набравшая одно очко.

Турнирную таблицу группы С возглавляет Финляндия, второе место занимает Швеция. Обе команды после двух встреч имеют в своём активе по шесть очков. Следом идут Латвия и Словакия, баллов ещё не набравшие.

Турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

12 февраля состоится четыре матча на Олимпиаде:

7:10 мск, Канада — США;
11:40 мск, Германия — Китай;
16:10 мск, Россия — Чехия;
16:10 мск, Швейцария — Дания.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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