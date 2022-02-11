Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Сегодня, 11 февраля, в Пекине (Китай) прошёл третий игровой день в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.



Дания — Россия — 0:2



В первом матче дня сборная России одержала вторую победу на Олимпиаде-2022, обыграв датчан. Голы забили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов, Иван Федотов оформил «сухарь».

Чехия — Швейцария — 2:1 Б

Соперники команды Алексея Жамнова определили победителя только в серии буллитов, где победу чехам принёс Давид Крейчи. В основное время сборные обменялись голами — на шайбу Иржи Смейкала ответил Гаэтан Хас.

Швеция — Словакия — 4:1

В матче группы С Швеция разобралась со словаками благодаря голам Юакима Нордстрёма, Лукаса Валльмарка, Макса Фриберга и Карла Клингберга. Шайбу престижа забросил 17-летний Юрай Слафковски.

Латвия — Финляндия — 1:3

В последней встрече дня финны с трудом переиграли латышей. За «львов» отличились Валттери Кемиляйнен, Леонид Комаров и Марко Анттила. Гол престижа забил Родриго Аболс.

Первое место в группе А по-прежнему занимает сборная США, второй идёт Канада. У команд по три очка. Дальше расположились сборные Германии и Китая, баллов ещё не набравшие.

Группу В возглавила сборная России, на счету которой после двух матчей шесть очков. Второе место занимает Дания, у скандинавов три балла. На третьей позиции с двумя очками расположилась Чехия, замыкает группу Швейцария, набравшая одно очко.

Турнирную таблицу группы С возглавляет Финляндия, второе место занимает Швеция. Обе команды после двух встреч имеют в своём активе по шесть очков. Следом идут Латвия и Словакия, баллов ещё не набравшие.

12 февраля состоится четыре матча на Олимпиаде:



7:10 мск, Канада — США;

11:40 мск, Германия — Китай;

16:10 мск, Россия — Чехия;

16:10 мск, Швейцария — Дания.

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