«Тампа» обыграла «Аризону», Кучеров и Сергачёв результативностью не отметились

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.



У победителей забивали Брейден Пойнт, Кори Перри и дважды капитан команды Стивен Стэмкос. За проигравших шайбы забросили Алекс Гальченюк, Клейтон Келлер и Ник Шмальц.



Российские легионеры «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Нападающий провёл на льду около 22-х минут, защитник — чуть больше 23-х. Оба получили коэффициент полезности «-1». Их соотечественник, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.



За «Аризону» в этом матче около 20 минут отыграл защитник Илья Любушкин, он также заработал коэффициент «-1». Его соотечественник, голкипер Иван Просветов остался в запасе.