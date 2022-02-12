«Тампа» обыграла «Аризону», Кучеров и Сергачёв результативностью не отметились

В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
У победителей забивали Брейден Пойнт, Кори Перри и дважды капитан команды Стивен Стэмкос. За проигравших шайбы забросили Алекс Гальченюк, Клейтон Келлер и Ник Шмальц.
Российские легионеры «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Нападающий провёл на льду около 22-х минут, защитник — чуть больше 23-х. Оба получили коэффициент полезности «-1». Их соотечественник, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.
За «Аризону» в этом матче около 20 минут отыграл защитник Илья Любушкин, он также заработал коэффициент «-1». Его соотечественник, голкипер Иван Просветов остался в запасе.
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