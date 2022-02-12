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«Тампа» обыграла «Аризону», Кучеров и Сергачёв результативностью не отметились

«Тампа» обыграла «Аризону», Кучеров и Сергачёв результативностью не отметились
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В Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» принимала «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

У победителей забивали Брейден Пойнт, Кори Перри и дважды капитан команды Стивен Стэмкос. За проигравших шайбы забросили Алекс Гальченюк, Клейтон Келлер и Ник Шмальц.

Российские легионеры «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв результативными действиями не отметились. Нападающий провёл на льду около 22-х минут, защитник — чуть больше 23-х. Оба получили коэффициент полезности «-1». Их соотечественник, вратарь Андрей Василевский остался в запасе.

За «Аризону» в этом матче около 20 минут отыграл защитник Илья Любушкин, он также заработал коэффициент «-1». Его соотечественник, голкипер Иван Просветов остался в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 05:30 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт – 03:30' (5x5)   0:2 Перри (Макдона, Марун) – 17:11' (5x5)   1:2 Гальченюк (Мозер, Келлер) – 19:08' (5x5)   1:3 Стэмкос (Хедман, Киллорн) – 44:03' (5x5)   2:3 Келлер (Бойд, Кессел) – 49:54' (5x5)   2:4 Стэмкос (Жозеф, Рутта) – 52:18' (5x5)   3:4 Шмальц (Фишер, Чикран) – 58:22' (6x5)
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