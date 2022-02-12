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«Приходится подчиняться». Тренер женской сборной России по хоккею — об отменённом голе

«Приходится подчиняться». Тренер женской сборной России по хоккею — об отменённом голе
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Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после вылета команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4) поделился мнением об отменённой шайбе Анны Шохиной.

«После незасчитанного гола связались с аналитиками, они сказали, что шайба попала в закругление. На 99% понимали, что этот гол отменят. Правила есть правила, не мы их пишем. Приходится подчиняться. Нужно не терять концентрацию. Девочкам было сложно, они играли на максимум. Сложно играть в три звена. Пропустили обидные голы, не разобрались в элементарных ситуациях.

Повлиял ли запрос швейцарок на команду? Когда мы забиваем, то игроки получают новый заряд эмоций. Наверное, как-то минимально повлиял. Когда позвонили и сказали, что шайба вышла, а это не особо было видно со скамейки… Но это не оправдание», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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