«Приходится подчиняться». Тренер женской сборной России по хоккею — об отменённом голе

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико после вылета команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4) поделился мнением об отменённой шайбе Анны Шохиной.
«После незасчитанного гола связались с аналитиками, они сказали, что шайба попала в закругление. На 99% понимали, что этот гол отменят. Правила есть правила, не мы их пишем. Приходится подчиняться. Нужно не терять концентрацию. Девочкам было сложно, они играли на максимум. Сложно играть в три звена. Пропустили обидные голы, не разобрались в элементарных ситуациях.
Повлиял ли запрос швейцарок на команду? Когда мы забиваем, то игроки получают новый заряд эмоций. Наверное, как-то минимально повлиял. Когда позвонили и сказали, что шайба вышла, а это не особо было видно со скамейки… Но это не оправдание», – передаёт слова Бобарико корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 февраля 2022
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:51
-
09:43
-
09:40
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:25
-
08:19
-
08:00
-
07:47
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
05:30
-
04:00
-
00:52
-
00:40
-
00:00
- 11 февраля 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:00
-
22:56
-
22:34
-
22:12
-
22:00
-
21:50
-
21:38