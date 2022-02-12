Судьи не засчитали гол женской сборной России по хоккею. После этого россиянки пропустили

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» проходит очередной матч четвертьфинала между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. К середине третьего периода в счёте ведёт Швейцария — 2:1.

На 47-й минуте судьи отменили гол россиянок после видеопросмотра. Анна Шохина выкатилась с левого края и резко бросила — Андреа Брендли поздно среагировала и не удержала шайбу. Но швейцарцы взяли запрос — как оказалось, шайба до этого покинула пределы площадки.

Через минуту после этого россиянки пропустили контратаку «два в один», в результате которой швейцарки вышли вперёд.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, на групповом этапе сборная России одержала лишь одну победу в четырёх матчах, на старте турнира уверенно обыграв как раз Швейцарию (5:2). Затем российская команда потерпела разгромные поражения во встречах с США (0:5), Канадой (1:6) и Финляндией (0:5).