Сосина: почему пробиться в четвёрку на Олимпиаде было бы чудом?

Нападающий женской сборной России по хоккею Ольга Сосина прокомментировала вылет команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).
«Отменённая наша шайба? Не мы придумываем правила. Думаю, мы пропускали после заброшенных шайб из-за эмоций, они нас захлынули. Сравняли, вроде всё хорошо, продолжали играть в зоне атаки, а потом пропускали на контратаках. По сути, соперница в одиночку протащила шайбу, так и забили. Непонятно, конечно.
Пробиться в четвёрку было бы чудом? Почему чудом? Мы в Пхёнчхане показали, что можем играть за медали, играли неплохо. Проиграли тогда финнам в хорошей упорной борьбе. Эпидемия в команде? Никто от этого не застрахован, не знаю, почему это с нами случилось. Так сильно только нас коснулось. Мы даже сейчас на ПЦР тесты не ходим, к нам в номер приходят их брать. Ледовый, автобус, номер и всё. Но опять же, это не отговорки. В любом случае мы четыре года готовимся к Олимпиаде. Это мечта каждого спортсмена — выиграть медали. Проиграли — сами виноваты», – передаёт слова Сосиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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