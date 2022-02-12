Шохина — о незасчитанном голе: судьи пропустили много моментов, где нужно было свистнуть

Нападающий женской сборной России по хоккею Анна Шохина прокомментировала вылет команды с Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) после поражения в четвертьфинальном матче со Швейцарией (2:4).

«Нужно было играть строже, реализовывать свои моменты. Не знаю, с чем связана отмена моего гола. Кто-то говорит, что свисток судьи прозвучал раньше, кто-то — что шайба покинула пределы площадки. Мне кажется, гол был чистым. Не знаю, почему судьи отменили гол. Они сегодня пропустили много моментов, где нужно было свистнуть, но не считаю, что они сыграли главную роль в исходе матча. Мы сами виноваты в поражении, наиграли на то, какие условия нам предоставили. Три ключевых эпизода в третьем периоде: когда мы забили, гол отменили, затем швейцарки вышли вперёд, мы сравняли счёт, но затем опять пропустили — оказались переломными.



На этой Олимпиаде мы не добились того, чего ожидали. Мы рассчитывали побороться за медали. Мы расстроены, что не получилось. Согласна, что условия в Пекине были неприятными из-за случаев заражения коронавирусом. Для нас это большая загадка, почему так произошло. Мы не знаем, почему именно с нами случилась такая проблема. Могли ли мы заразиться в аэропорту Пекина после прилёта? Не знаю, всё очень странно. В последние несколько дней сотрудники МОК стали приходить нам для забора тестов вместе с сотрудниками, которые их делают. Удивительно, но результаты всех этих тестов стали отрицательными. Ошибка китайских медиков? Для это загадка.



Если нас в оставшиеся дни до вылета в Россию будут держать в таких же условиях, как сейчас, то я бы хотела покинуть Китай как можно раньше. Что касается тех игроков, кто остаётся на изоляции, то, думаю, на днях они выйдут на свободу. Их здесь не оставят.



У нас всё делают слишком маленькими шажками для развития женского хоккея. Я хотела бы видеть больше условий для прогресса. Нам нужно больше турниров, особенно международных. Если вы знаете ситуацию, то у нас в России в олимпийский сезон не смогли удержать команду „Ледяные Крылья“ (ярославский клуб, который в январе 2022 года снялся с розыгрыша Женской хоккейной лиги из-за финансовых трудностей. — Прим. „Чемпионата“). О каком развитии женского хоккея в стране можно говорить тогда? Нам нужно больше внимания, турниров. Мы должны были сыграть в декабре с американками, но почему-то не получилось. Такое происходило несколько раз на сборах. Я не играла на международном уровне примерно год. Сложно без опыта и практики что-то доказывать на Олимпиаде в таких условиях», – передаёт слова Шохиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.