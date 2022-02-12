Бабаев — о сборной России на Олимпиаде: ребята разобранные. В КХЛ оказали медвежью услугу

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал игру мужской сборной России по хоккею на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).



«Такая незрелищная игра сборной России на Олимпиаде — это следствие уровня хоккея в КХЛ? Это одна сторона медали. Большинство команд у нас играет в оборонительный хоккей, и это мы сейчас пытаемся показать на Олимпиаде. Но пока такая игра приносит результат, и это самое главное в первых матчах. Качество хоккея роли не играет.



То, что в КХЛ отменили матчи и рано остановили чемпионат, — это оказало медвежью услугу сборной. Посмотрите на другие сборные — там хоккеисты недавно играли в своих лигах и приехали в тонусе. А у нас ребята разобранные. Не надо подставлять национальную команду и устраивать ненужные сборы, как раньше. Давно хоккей ушёл вперёд, а мы живем старыми идеалами. Надо помогать сборной, чтобы игроки приезжали на соревнования в тонусе. Но у нас считают, что хоккеисты должны тренироваться. Поэтому нам важно побеждать в этих матчах любым образом — хоть от обороны, хоть как. И по тому, как формировался состав, было понятно, что сборная России будет играть в оборонительный хоккей.



Дальше сборная России может разыграться? Надеемся, что сборная России разыграется в ходе Олимпиады. Но вряд ли она уже будет играть в другой хоккей. Если только креативные ребята начнут показывать свою игру, и мы получим симбиоз двух стилей. Пока мы видим обилие голов от других сборных, а у нас — 1:0 и 2:0. Но мы радуемся победам, потому что нам важнее результат. Если сборная России выиграет все матчи 1:0 и 2:0, то станет олимпийским чемпионом и все будут только рады», — приводит слова Бабаева «Рейтинг букмекеров».

Новость по теме Стало известно, при каких условиях Россия может сыграть с Канадой в 1/4 финала Олимпиады