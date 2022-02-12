Третьяк поделился тем, что сказал женской сборной России по хоккею после вылета с ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал вылет женской сборной России по хоккею после поражения в четвертьфинальном матче Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией (2:4).



«Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у неё на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам. Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу. Они бились, старались, я сегодня позвонил им, сказал, что были ошибки, но было и желание. Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.