Третьяк поделился тем, что сказал женской сборной России по хоккею после вылета с ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал вылет женской сборной России по хоккею после поражения в четвертьфинальном матче Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) со Швейцарией (2:4).
«Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у неё на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам. Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу. Они бились, старались, я сегодня позвонил им, сказал, что были ошибки, но было и желание. Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Напомним, сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Укэсун Спортс-центр» прошёл матч между женскими хоккейными сборными России и Швейцарии. Четвертьфинальная встреча завершилась победой швейцарской команды со счётом 4:2.
- 12 февраля 2022
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
15:56
-
15:38
-
15:18
-
15:12
-
15:11
-
14:50
-
14:42
-
14:40
-
14:36
-
14:21
-
14:05
-
13:57
-
13:40
-
13:12
-
12:52
-
12:24
-
12:00
-
11:43
-
11:30
-
11:00
-
10:39
-
10:30
-
10:17
-
10:10
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:51