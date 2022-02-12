Сборная Дании забросила в ворота Швейцарии три шайбы во втором периоде

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Укэсун Спортс-центр» проходит матч заключительного тура группового этапа на мужском олимпийском турнире по хоккею. После второго периода датчане ведут в счёте – 3:1 (0:1, 3:0).



В первой двадцатиминутке швейцарцы открыли счёт благодаря голу Энцо Корви после передач Янника Вебера и Кэлвина Тюркауфа. Во втором периоде датчане трижды поразили ворота соперника. Сначала отличился Петер Регин с передач Фредерика Сторма и Никласа Йенсена, затем Сторм забил, а ему ассистировали Никлас Йенсен и Патрик Русселль. Третий гол датчан на счету Миккеля Бёдкера, забившего с паса Патрика Русселля.

В параллельном матче группы B сборная России обыгрывает команду Чехии со счётом 2:1. На момент написания новости идёт 38-я минута.