Справедливо ли судьи матча Россия — Чехия на Олимпиаде удалили Воронкова до конца игры?

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. На момент написания новости идёт 44-я минута, Чехия ведёт в счёте 3:2.



Нападающий сборной России Дмитрий Воронков был удалён до конца матча за удар в голову. Арбитры после просмотра повтора приняли решение наказать форварда и дали ему «5+20».

Чехи дважды сумели реализовать пятиминутное большинство и выйти вперёд в счёте.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Справедливо ли судьи матча Россия – Чехия на Олимпиаде удалили Воронкова до конца игры?»

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).