С кем сборная России по хоккею может сыграть в 1/4 финала на Олимпиаде? Все расклады

Стали известны возможные соперники сборной России по четвертьфиналу на Олимпиаде-2022.

В заключительный игровой день между собой сыграют команды Швеции и Финляндии, Латвии и Словакии, Китая и Канады, а также США и Германии. Если Россия по итогам группового этапа займёт второе место в рейтинге (для этого США должны проиграть Германии в основное время), то сыграет с победителем пары 7-й и 10-й команды в рейтинге. На данный момент это Чехия – Швейцария.

Если Россия займёт третье место в рейтинге (для этого США должны набрать в матче с Германией хотя бы одно очко), то сыграет с победителем пары 6 – 11. На данный момент это Канада и Словакия, но у Канады завтра игра с Китаем, поэтому на 6-е место наверняка сдвинется Дания., а 11-е место займёт проигравший в матче Латвии и Словакии. Шансов занять первое место в рейтинге по итогам группового этапа у России уже не осталось.

Поражением в матче с командой Чехии (5:6 ОТ) сборная России завершила своё выступление на групповом этапе хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). «Чемпионат» представляет рейтинг сборных на хоккейном турнире на Олимпиаде.



Общая таблица хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 на данный момент



1. Россия – 7 очков (8:6).

2. США – 6 очков (12:2).

3. Финляндия – 6 очков (9:3).

4. Швеция – 6 очков (7:3).

5. Дания – 6 очков (7:6).

6. Канада – 3 очка (7:5).

7. Чехия – 4 очка (9:8).

8. Германия – 3 очка (4:7).

9. Латвия – 0 очков (3:6).

10. Швейцария – 1 очко (4:8).

11. Словакия – 0 очков (3:10).

12. Китай – 0 очков (2:11).



Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах. На данный момент на первых местах в группах располагаются команды США, России и Финляндии, поэтому именно они и входят в топ-3 по итогам трёх игровых дней. В следующей тройке располагаются команды со вторых мест в группах, далее идут третьи сборные из групп и их текущие аутсайдеры.



Отметим, что напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф – раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.



Сетка плей-офф



Квалификация:

5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8-9.

Четвертьфиналы:

1 – 8/9, 2 – 7/10, 3 – 6/11, 4 – 5/12.