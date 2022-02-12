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Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею

Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею
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Сегодня, 12 февраля, завершились матчи группового этапа в квартете B на мужском олимпийском турнире по хоккею. В этот день сборная России встречалась с командой Чехии, а Швейцария играла с Данией.

Россия – Чехия – 5:6 (ОТ)

После первых двух матчей россияне забросили суммарно три шайбы, не пропустив при этом ни одной, однако в этой встрече команды забросили 11 шайб на двоих. В составе россиян отличились Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. За Чехию забили Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Россия
Окончен
5 : 6
ОТ
Чехия
1:0 Ткачёв (Гусев, Нестеров) – 04:51' (5x5)   1:1 Кундратек (Червенка, Странски) – 12:37' (5x4)   2:1 Нестеров (Гусев, Плотников) – 32:19' (5x4)   2:2 Крейчи (Червенка, Кундратек) – 38:41' (5x4)   2:3 Шпачек (Шулак, Соботка) – 39:16' (5x4)   2:4 Клок (Зогорна, Зогорна) – 43:14' (5x5)   3:4 Семёнов (Плотников, Андронов) – 43:50' (5x5)   4:4 Грицюк (Гусев, Ткачёв) – 46:43' (5x5)   5:4 Чибисов (Войнов, Шипачёв) – 48:22' (5x5)   5:5 Гика (Седлак, Крейчи) – 48:57' (5x5)   5:6 Шулак (Крейчи) – 64:29' (3x3)

Швейцария – Дания – 3:5
В параллельном матче встрчеались команды Швейцарии и Дании. В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Ромен Лёффель и Фабрис Херцог, у датчан шайбы забросили Петер Регин, Фредерик Сторм, Миккель Бёдкер, Николай Мейер и Фредерик Сторм.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
12 февраля 2022, суббота. 16:10 МСК
Швейцария
Окончен
3 : 5
Дания
1:0 Корви (Вебер, Тюркауф) – 15:59' (5x5)   1:1 Регин (Сторм, Йенсен) – 20:46' (5x4)   1:2 Сторм (Йенсен, Русселль) – 21:07' (5x5)   1:3 Бёдкер (Русселль) – 33:12' (5x4)   1:4 Мейер (Йенсен, Якобсен) – 41:55' (5x5)   2:4 Лёффель (Унтерзандер, Корви) – 44:53' (5x4)   3:4 Херцог (Корви, Унтерзандер) – 57:37' (5x5)   3:5 Сторм (Русселль) – 59:01' (en)

Таким образом, сборная России выиграла группу B, набрав 7 очков, на второй строчке расположилась команда Дании с шестью баллами, топ-3 замкнула Чехия (4 очка). Швейцария завершила групповой этап на четвёртой строчке (1).

Турнирная таблица мужского олимпийского турнира по хоккею
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