Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею

Сегодня, 12 февраля, завершились матчи группового этапа в квартете B на мужском олимпийском турнире по хоккею. В этот день сборная России встречалась с командой Чехии, а Швейцария играла с Данией.

Россия – Чехия – 5:6 (ОТ)

После первых двух матчей россияне забросили суммарно три шайбы, не пропустив при этом ни одной, однако в этой встрече команды забросили 11 шайб на двоих. В составе россиян отличились Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. За Чехию забили Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.

Швейцария – Дания – 3:5

В параллельном матче встрчеались команды Швейцарии и Дании. В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Ромен Лёффель и Фабрис Херцог, у датчан шайбы забросили Петер Регин, Фредерик Сторм, Миккель Бёдкер, Николай Мейер и Фредерик Сторм.

Таким образом, сборная России выиграла группу B, набрав 7 очков, на второй строчке расположилась команда Дании с шестью баллами, топ-3 замкнула Чехия (4 очка). Швейцария завершила групповой этап на четвёртой строчке (1).