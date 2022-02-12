Итоговая турнирная таблица Олимпийских игр — 2022 в группе сборной России по хоккею

Сегодня, 12 февраля, завершились матчи группового этапа в квартете B на мужском олимпийском турнире по хоккею. В этот день сборная России встречалась с командой Чехии, а Швейцария играла с Данией.
Россия – Чехия – 5:6 (ОТ)
После первых двух матчей россияне забросили суммарно три шайбы, не пропустив при этом ни одной, однако в этой встрече команды забросили 11 шайб на двоих. В составе россиян отличились Владимир Ткачёв, Никита Нестеров, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк и Андрей Чибисов. За Чехию забили Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек, Лукаш Клок, Томаш Гика и Либор Шулак.
Швейцария – Дания – 3:5
В параллельном матче встрчеались команды Швейцарии и Дании. В составе швейцарцев отличились Энцо Корви, Ромен Лёффель и Фабрис Херцог, у датчан шайбы забросили Петер Регин, Фредерик Сторм, Миккель Бёдкер, Николай Мейер и Фредерик Сторм.
Таким образом, сборная России выиграла группу B, набрав 7 очков, на второй строчке расположилась команда Дании с шестью баллами, топ-3 замкнула Чехия (4 очка). Швейцария завершила групповой этап на четвёртой строчке (1).
- 12 февраля 2022
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