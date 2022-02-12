Сборная России пропустила шесть шайб в матче Олимпиады впервые с 3:7 от Канады в Ванкувере

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили в овертайме со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).
Сборная России пропустила минимум шесть шайб в матче Олимпиады впервые с четвертьфинала олимпийского турнира 2010 года, когда наша команда проиграла сборной Канады (3:7). С тех пор россияне до сегодняшнего матча с Чехией провели на Олимпиадах 13 встреч, в которых ни разу не пропускали больше трёх шайб — подобное произошло четыре раза.
15.02.2014, групповой раунд, Россия – США 2:3 Б;
19.02.2014, четвертьфинал, Россия – Финляндия 1:3;
14.02.2018, групповой раунд, Россия – Словакия 2:3;
25.02.2018, финал, Россия – Германия 4:3 ОТ.
- 12 февраля 2022
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