Жамнов — о сетке сборной России в плей-офф: не знаю, кто будет соперником

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвёл итоги матча с командой Чехии на Олимпиаде-2022 (5:6, ОТ).



«Доволен ли контролем шайбы? Да. Но поначалу были моменты, когда она не держалась. Потом уже стали лучше держать. Проявили уверенность.

Не планируем ли Каюмова поменять на Анисимова? Да нет. Мы пока эти нюансы не обдумывали. Посмотрим, как всё будет складываться.

Не получит ли Воронков автоматический пропуск следующего матча по регламенту? Я не знаю. Я только вернулся после игры, с игроками поговорил, поэтому этих нюансов ещё не знаю.

Мне всё понравилось, кроме меньшинства. Это хорошо, что подобное произошло сейчас. У нас есть спецбригада, которой мы показываем видео, как играют другие команды. В каких-то моментах у них пропадала концентрация. Где-то не выполнили то, что от них просили. Но в целом ребята бились и ложились под шайбу.



Один из игроков чуть не получил травму, когда открылся бортик? Этот бортик открывается уже не первый раз. Мы видели это во многих матчах. Но это не ко мне, а к организаторам. Я за бортики не отвечаю.



Ковальчук отвечает? Нет, Ковальчук тоже нет. Наверное, вам лучше отвечать за них. Я думаю, у вас получится.



Плотников? Молодец, хорошо сыграл, проявил характер. Лез на ворота. По нему вопросов нет.



Впереди три дня паузы. Для кого-то они скажутся позитивно. Думаю, что эти три дня мы используем, чтобы ребята отдохнули. Плюс есть возможность подкорректировать нюансы, чтобы не было проблем. Думаем ли, кто мог бы быть соперником? Нет. Я же только после игры. Я не знаю, кто будет соперником», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.