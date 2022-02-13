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Пажо прокомментировал попадание Варламова в ковид-протокол перед матчем с «Калгари»

Пажо прокомментировал попадание Варламова в ковид-протокол перед матчем с «Калгари»
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Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал инцидент с попаданием российского голкипера Семёна Варламова в ковид-протокол после предматчевой разминки перед встречей с «Калгари Флэймз».

«Это случалось с нами весь год. В этом нет ничего такого. К сожалению, эта новость появилась прямо перед стартовым вбрасыванием. Он чувствовал себя хорошо», – цитирует Пажо журналист Эндрю Гросс в «Твиттере».

Напомним, российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов попал в коронавирусный протокол. Это произошло непосредственно перед началом гостевого матча «Айлендерс» с «Калгари». Варламов принимал участие в раскатке, но в итоге не вышел на игру, на которую изначально был заявлен в основном составе.

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