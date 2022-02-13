Победитель МЧМ-2011 подписал контракт с финским клубом до конца сезона

Защитник Никита Пивцакин, начинавший текущий сезон в «Амуре», подписал контракт с финским «КалПа» до конца сезона, сообщает официальный сайт финской команды.
В текущем сезоне хоккеист провёл 30 матчей в КХЛ и набрал два очка: забил гол и отдал результативную передачу. Это первый сезон игрока в хабаровском клубе.
Напомним, в начале февраля КХЛ объявила о решении не продолжать регулярный чемпионат, а участники плей-офф были определены по проценту побед. «Амур» не попал в число претендентов на Кубок Гагарина – 2021 и завершил сезон.
Отметим, что Пивцакин – участник последнего победного для России молодёжного чемпионата мира – 2011.
На данный момент «КалПа» занимает 11-е место в чемпионате Финляндии, набрав 61 очко после 44 игр. По итогам регулярного чемпионата в плей-офф попадут 10 команд.
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