Джордан Уил отправился в раздевалку с кровотечением в 1-м периоде матча с Китаем

В эти минуты в Китае на стадионе «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа олимпийского турнира по хоккею среди мужчин. В этой встрече хозяева турнира – Китай – встречаются с Канадой и к 11-й минуте уступают 0:3.

На 7-й минуте Джордан Уил пытался остановить шайбу, отправленную по борту, но получил травму. У хоккеиста пошла кровь, после чего врач команды появился на льду.

Форвард отправился вместе с доктором в раздевалку, приложив к кровоточащему уху повязку.

В параллельном матче встречаются сборные Германии и США, на момент написания новости счёт в игре равный – 1:1.

Напомним, нападающий Уил выступает в КХЛ за казанский «Ак Барс». На Олимпиаде Уил забил один гол в первых двух матчах.