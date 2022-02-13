Джордан Уил отправился в раздевалку с кровотечением в 1-м периоде матча с Китаем
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В эти минуты в Китае на стадионе «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа олимпийского турнира по хоккею среди мужчин. В этой встрече хозяева турнира – Китай – встречаются с Канадой и к 11-й минуте уступают 0:3.
На 7-й минуте Джордан Уил пытался остановить шайбу, отправленную по борту, но получил травму. У хоккеиста пошла кровь, после чего врач команды появился на льду.
Форвард отправился вместе с доктором в раздевалку, приложив к кровоточащему уху повязку.
В параллельном матче встречаются сборные Германии и США, на момент написания новости счёт в игре равный – 1:1.
Напомним, нападающий Уил выступает в КХЛ за казанский «Ак Барс». На Олимпиаде Уил забил один гол в первых двух матчах.
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