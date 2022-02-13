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Стали известны все пары квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года

Стали известны все пары квалификации хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года
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Сегодня, 13 февраля, в Пекине (Китай) завершился групповой этап в рамках мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года.

Напрямую в четвертьфинал турнира отправились четыре сборные: США (из группы А), Россия (из группы В), а также команды Финляндии и Швеции (группа С).

В квалификационном раунде сыграют остальные восемь сборных, которые проведут матчи между собой во вторник, 15 февраля.

Пары квалификации хоккейного турнира на Олимпиаде-2022:

Канада – Китай;
Дания – Латвия;
Чехия – Швейцария;
Германия – Словакия.

Сборная России в 1/4 финала олимпийского турнира сыграет с победителем встречу между датчанами и латвийцами. Матчи четвертьфинала состоятся в среду, 16 февраля.

Полуфиналы хоккейной Олимпиады пройдут в пятницу, 18 февраля. Матч за бронзовые медали состоится 19 февраля (суббота), финал – 20 февраля (воскресенье, 7:10 мск).

Календарь ОИ-2022
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