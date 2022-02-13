История худшего жребия России на Олимпиадах. Наши боялись чехов, но всех спас Хабибулин

Вячеславу Фетисову пришлось постараться, чтобы собрать к Олимпиаде-2002 сильную команду. Он лично следил за ситуацией, ездил по Северной Америке, общался с хоккеистами. К Фетисову готовы были ехать даже бывалые отказники — и Николай Хабибулин, и Владимир Малахов.

Несмотря на то что сборная-2002 имела гораздо меньше потерь, чем за четыре года до этого, выиграть на групповом этапе у топ-соперника не получилось. По тогдашней формуле турнира в финальном раунде играло восемь команд, и все они проходили в четвертьфинал. Россия с трудом обыграла белорусов, проиграла финнам и сыграла вничью с американцами.

Россия осталась на третьем месте группы и выходила на второе место параллельной. Там первое место себе обеспечили шведы, которые поражали хоккейный мир новым стилем, который условно назывался «торпедо», а второе место разыгрывали канадцы и чехи в очном матче.

Любой из этих соперников в четвертьфинале стал бы крайне весёлым, но опаснее были всё-таки чехи. Они были действующими олимпийскими чемпионами и выиграли три чемпионата мира подряд с разными составами и разными составами соперников, но всегда системно. Канадцы же, несмотря на суперзвёздную мощь Лемье, Айзермана, Сакика и прочих, проиграли Швеции 2:5 и вымучили минимальную победу над Германией.

Канадцы и чехи в результате сыграли вничью 3:3. Канадцы сравняли счёт за полторы минуты до конца, но всё равно отправились на третье место, а позицию выше забронировали чехи. Несмотря на то что групповой этап для них тоже получился не совсем вразумительным, чемпионов всего перед четвертьфиналом, конечно же, боялись.

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«Сколько помню себя игроком, самые тяжёлые международные матчи получались именно с чехами. Искусство защиты за эти годы доведено чехами практически до совершенства, а противопоставить ему сыгранность на уровне автоматизма, как это было в сборной СССР, мы теперь неспособны. Да и второго Третьяка, при всем моём уважении к Хабибулину, природа не уродила», — говорил перед игрой олимпийский чемпион Сергей Шепелев.

Николай проводил великолепный сезон в «Тампе», чуть ли не единолично вытаскивая слабую тогда команду, и партнёры по сборной ожидали от него подвигов и на Олимпиаде. «У нас и прежде были великолепные вратари, думаю, Ники представляет своё поколение. Наверное, он лучший российский голкипер и будет важной частью олимпийской сборной. Вратарь очень важен, особенно на таких турнирах, где одна игра может решить многое», — говорил Алексей Яшин.

В этой сборной было семь игроков, которые прекрасно помнили, как чехи остановили звёздную атаку России в финале Олимпиады в Нагано. Четыре года спустя состоялся матч-реванш, и «сухарь» оформил уже российский голкипер, который выдал матч жизни в стиле Гашека. Хабибулин завершил матч с 41 сейвом, три из которых пришлись на последние 10 секунд игры.

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Когда игроки вволю напраздновались, к Хабибулину подошёл Владислав Третьяк и крепко обнял. «Перед игрой он сказал, что верит в меня и что всё будет хорошо. Сказал мне особо не волноваться. Эта игра многое значила, мы не хотели ехать домой слишком рано», — сказал главный герой встречи.

«Он был так же успешен, как я четыре года назад. А это нелегко», — признал после игры Доминатор. «Они сейчас должны целовать его в задницу», — жёстко высказался нападающий Роберт Ланг. Его раздражённый ответ легко объясним – он нанёс шесть бросков за матч, а в одном из моментов Хабибулин вытащил шайбу из безнадёжной ситуации, успев переместиться и закрыть пустой угол ворот.

Россия не смогла выиграть золото, но завоевала бронзу, а Хабибулина признали лучшим вратарём турнира. Секрет успеха против чехов Хабибулин много позже описывал следующим образом: «Прежде всего подготовка. Вечером до игры у нас было собрание, мы все посмотрели: как действует соперник, его основные комбинации, разбирали вратаря Гашека. В качестве дополнительной мотивации был ещё пятиминутный фрагмент из одного фильма. Если с первого периода сразу входишь в игру и загружен работой, то появляется чувство, что тебе всё даётся легко.

Тогда и складывается ощущение, что много пропущенных голов сегодня не будет. Точно свои ощущения не помню, но, возможно, с чехами так и произошло. А ещё в таких матчах происходят знаковые события. Во втором периоде мы выстояли «три на пять». Чем дольше у тебя получается, тем больше появляется веры в то, что соперник ничего не сделает».