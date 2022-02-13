Ковалёв — о 0:5 с Канадой: все думали, что сборная Китая будет проигрывать со счётом 0:20
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Тренер сборной Китая по хоккею Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с командой Канады (0:5) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«В первые 10 минут матча немного потерялись, канадцы быстро выскочили и забили. Игра могла сложиться иначе, если бы не было быстрого гола. Но наша команда показывает достойный результат. Ребята выкладываются на максимум своих возможностей.
Все думали, что мы будем проигрывать со счётом 0:15 или 0:20, но мы показываем интересную игру, создаём моменты. Их реализация только страдает. Также нам не хватает сил сыграть все 60 минут, но я командой доволен. В принципе, нам даже неважно, с каким соперником играть (в плей-офф)», — приводит слова Ковалёва «РИА Новости Спорт».
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