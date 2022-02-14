Гудроу: мало кто в мире делает такие пасы, как Панарин

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу поделился мнением о партнёрах по звену – россиянине Артемии Панарине и Райане Строуме.



«Когда играешь в звене с такими мастерами, то, безусловно, появляется больше возможностей в атаке. Мы, в конце концов, говорим о Панарине, который делает такие пасы, как мало кто в мире. С такими партнерами ты поневоле и сам от себя требуешь большего в плане голов и передач», – цитирует Гудроу официальный сайт НХЛ на русском языке.

В текущем сезоне НХЛ Панарин провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 очка: забросил 13 щайб и отдал 39 результативных передач.

После 47 игр команда из Нью-Йорка с 64 очами занимает пятое место в таблице Восточной конференции