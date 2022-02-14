Ковальчук – о Шипачёве: да нет никакой проблемы, просто другой уровень

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился мнением об игре форварда команды Вадима Шипачёва на Олимпиаде.



«Нет ли мыслей отпустить кого-то из запасных готовиться к плей-офф КХЛ? Нет, все ребята будут до конца, потому что никогда не знаешь, что произойдёт. Им огромное спасибо, все профессионалы, тренируются, приезжают на стадион, отдаются полностью. Понимаю, что это непросто. От них больше зависит, чем кажется.



У сборной России не было проблем с ковидом, ограничения стали помягче? Всё те же. Каждый день тестирование, маски везде носим. Вчера на директорате объявили, что ни одного случая нет, все ребята вышли с карантина.



Есть ли понимание, почему у женской сборной России были такие проблемы? Тяжело сказать, почему у них так получилось. Знаю, что девчонки тренировались в Новогорске. Грустно было видеть: они весь турнир просидели по номерам. Это очень тяжело. Сделали всё возможное. Смотрели четвертьфинал со Швейцарией, девчонки бились, сражались, гол им не засчитали. Молодцы они.

Какой наш матч понравился? Мне понравилась игра с Чехией. Ребята проявили характер, к сожалению, меньшинство подвело. Понравилось, как ребята вышли на третий период, видно было, что сделали изменения и заиграли в хороший хоккей. Сейчас всем понятно, что бригады меньшинства и большинства будут определять результат. Завтра сделаем акцент на спецбригадах на тренировке.

Не планировал ли я разговор с Вадимом Шипачёвым? Мы после каждой игры разговариваем, отдельно разговариваем. Уверен, что он ещё забьет самый важный гол.

В чём его проблема? Да нет никакой проблемы, просто уровень другой, площадки меньше. Ребятам говорим, чтобы быстрее принимали решения, в большинстве проще играли. Подкидки через две клюшки здесь не проходят. Надо упрощать.

За счёт чего здесь другой уровень, если играют хоккеисты из КХЛ и Швейцарии? За счёт эмоции, атмосферы. Все прекрасно понимают, что это за турнир», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.