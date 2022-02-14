Джек Айкел тренируется в одном звене «Вегаса» с российским форвардом Дадоновым
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел провёл очередную тренировку с основным составом клуба.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Том Гулитти, форвард работает без запрета на силовые контакты в одном звене с российским форвардом Евгением Дадоновым и Максом Пасиоретти.
Напомним, Айкел 12 ноября 2021 года перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска. В нынешнем сезоне хоккеист ещё не играл.
Ранее у Айкела были разногласия со своим бывшим клубом — «Баффало Сэйбрз» — по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». «Клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
«Вегас» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 48 матчей.
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