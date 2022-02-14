Джек Айкел тренируется в одном звене «Вегаса» с российским форвардом Дадоновым

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел провёл очередную тренировку с основным составом клуба.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Том Гулитти, форвард работает без запрета на силовые контакты в одном звене с российским форвардом Евгением Дадоновым и Максом Пасиоретти.



Напомним, Айкел 12 ноября 2021 года перенёс операцию по вживлению искусственного межпозвоночного диска. В нынешнем сезоне хоккеист ещё не играл.



Ранее у Айкела были разногласия со своим бывшим клубом — «Баффало Сэйбрз» — по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». «Клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.



«Вегас» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 59 очков после 48 матчей.