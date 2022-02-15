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Ягр: когда в 30 лет говоришь, что будешь играть до 50, люди смеются

Ягр: когда в 30 лет говоришь, что будешь играть до 50, люди смеются
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Чешскому хоккеисту Яромиру Ягру 15 февраля исполняется 50 лет. Легендарный нападающий рассказал о своём 34-м сезоне в профессиональном хоккее.

«Когда в 30 лет ты говоришь, что будешь играть до 50, люди смеются. Я всегда знал, что так будет.

Мне нравится учить игроков, делиться с ними тем, что я знаю. Я помогаю молодым игрокам и детям и получаю от этого удовольствие.

Я люблю играть в хоккей, мне нравится выходить на лёд и помогать команде», – приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Чех выступает за команду «Кладно» из своего родного города. Ягр дебютировал за этот клуб в профессиональном хоккее в сезоне 1988/1989, а сейчас также является владельцем и президентом команды, выступающей в чешской Экстралиге.

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