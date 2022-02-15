Экс-защитник «Торпедо» Пайгин подписал контракт с клубом шведской хоккейной лиги
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Клуб шведской хоккейной лиги «Тимро» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Зиятом Пайгиным.
Срок соглашения с бывшим игроком «Торпедо» — до конца текущего сезона.
В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Пайгин провёл за нижегородский клуб 46 матчей, набрав в них 16 (5+11) баллов при показателе полезности «+4» и среднем времени на льду 22.10.
Напомним, «Торпедо» не сумело попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В результате решения КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата, нижегородцы оказались на девятом месте по проценту набранных очков, отстав от восьмого места, на котором расположилось минское «Динамо», на пять баллов.
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