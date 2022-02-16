Хоккей, Олимпийские игры — 2022: текстовая онлайн-трансляция матча Россия — Дания
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Сегодня, 16 февраля, в Пекине (Китай) на стадионе «Укэсун Спортс-центр» состоится четвертьфинальный матч мужского олимпийского турнира, в котором сборная России встретится с командой Дании. Встреча начнётся в 09:00 по Московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, сборные России и Дании уже встречались в рамках группового этапа. Подопечные Алексея Жамнова одержали победу со счётом 2:0, заброшенными шайбами отличились Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх пройдут полуфинальные встречи в рамках хоккейного турнира. Матч за третье место состоится в субботу, 19 февраля, финал — в воскресенье, 20 февраля (начало — в 7:10 мск).
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