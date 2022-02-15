Россия — Дания в четвертьфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
Поделиться
Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф. Во втором матче игрового дня на лёд выйдут сборные России и Дании, начало матча — в 09:00 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд не пересекались до группового раунда на соревнованиях в Пекине. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Дании играли 11 раз. Россияне победили во всех 11 играх, в том числе и на последнем чемпионате мира, который проходил в Латвии. В матче группового раунда ОИ-2022 россияне также переиграли датчан, одержав 12-ю победу подряд в истории противостояния.
|ЧМ/ОИ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-2003
|Финляндия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|6:1
|Прошкин, Суглобов (3), Ковальчук, Сапрыкин — Ларсен
|ЧМ-2004
|Чехия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|6:2
|Яшин, Башкиров, Скугарев, Сушинский, Овечкин, Прокопьев — Стаал, Грин
|ЧМ-2007
|Россия
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|9:1
|Зарипов, Никулин, Малкин, Счастливый, Марков, А. Морозов, Кулёмин, Овечкин, Фролов — Йенсен
|ЧМ-2008
|Канада
|Предварительный этап
|Россия — Дания
|4:1
|Афиногенов, Овечкин, Фёдоров, Горовиков — Столь
|ЧМ-2010
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|6:1
|Дацюк (3), Овечкин, Малкин, Кулёмин — Кристенсен
|ЧМ-2011
|Словакия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|4:3
|Зиновьев (3), Артюхин — Хартт, Бёдкер (2)
|ЧМ-2012
|Швеция
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:1
|Медведев, Малкин, Калинин — Эллер
|ЧМ-2015
|Чехия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|5:2
|Панарин, Мозякин (2), Дадонов, Тарасенко — Грин, Спеллинг
|ЧМ-2016
|Россия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|10:1
|Марченко, Чудинов, Зайцев, Мозякин (2), Широков, Дадонов, Шипачёв (2), Панарин — Хансен
|ЧМ-2017
|Германия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:0
|Киселевич, Плотников, Гусев
|ЧМ-2021
|Латвия
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|3:0
|И. Морозов, Барабанов, Воронков
|ОИ-2022
|Китай
|Групповой раунд
|Россия — Дания
|2:0
|Карнаухов, Семёнов
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:49
-
20:34
-
20:12
-
19:52
-
19:26
-
19:02
-
19:00
-
18:55
-
18:34
-
18:33
-
18:00
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:09
-
16:47
-
16:25
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
15:33
-
15:11
-
14:45
-
14:15
-
13:56
-
13:43
-
13:27
-
13:09
-
12:57
-
12:28
-
12:20
-
12:14
Партнерский контент