Россия — Дания в четвертьфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф. Во втором матче игрового дня на лёд выйдут сборные России и Дании, начало матча — в 09:00 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд не пересекались до группового раунда на соревнованиях в Пекине. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Дании играли 11 раз. Россияне победили во всех 11 играх, в том числе и на последнем чемпионате мира, который проходил в Латвии. В матче группового раунда ОИ-2022 россияне также переиграли датчан, одержав 12-ю победу подряд в истории противостояния.