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Россия — Дания в четвертьфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей

Россия — Дания в четвертьфинале Олимпийских игр: история личных встреч и статистика матчей
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Мужской хоккейный турнир Олимпийских игр 2022 года продолжится 16 февраля в Пекине (Китай) и ознаменуется четвертьфиналами плей-офф. Во втором матче игрового дня на лёд выйдут сборные России и Дании, начало матча — в 09:00 мск.

Календарь Олимпийских игр 2022 года

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) пути команд не пересекались до группового раунда на соревнованиях в Пекине. В свою очередь, на чемпионатах мира сборные России и Дании играли 11 раз. Россияне победили во всех 11 играх, в том числе и на последнем чемпионате мира, который проходил в Латвии. В матче группового раунда ОИ-2022 россияне также переиграли датчан, одержав 12-ю победу подряд в истории противостояния.

ЧМ/ОИМесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-2003ФинляндияПредварительный этапРоссия — Дания6:1Прошкин, Суглобов (3), Ковальчук, Сапрыкин — Ларсен
ЧМ-2004ЧехияПредварительный этапРоссия — Дания6:2Яшин, Башкиров, Скугарев, Сушинский, Овечкин, Прокопьев — Стаал, Грин
ЧМ-2007РоссияПредварительный этапРоссия — Дания9:1Зарипов, Никулин, Малкин, Счастливый, Марков, А. Морозов, Кулёмин, Овечкин, Фролов — Йенсен
ЧМ-2008КанадаПредварительный этапРоссия — Дания4:1Афиногенов, Овечкин, Фёдоров, Горовиков — Столь
ЧМ-2010ГерманияГрупповой раундРоссия — Дания6:1Дацюк (3), Овечкин, Малкин, Кулёмин — Кристенсен
ЧМ-2011СловакияГрупповой раундРоссия — Дания4:3Зиновьев (3), Артюхин — Хартт, Бёдкер (2)
ЧМ-2012ШвецияГрупповой раундРоссия — Дания3:1Медведев, Малкин, Калинин — Эллер
ЧМ-2015ЧехияГрупповой раундРоссия — Дания5:2Панарин, Мозякин (2), Дадонов, Тарасенко — Грин, Спеллинг
ЧМ-2016РоссияГрупповой раундРоссия — Дания10:1Марченко, Чудинов, Зайцев, Мозякин (2), Широков, Дадонов, Шипачёв (2), Панарин — Хансен
ЧМ-2017ГерманияГрупповой раундРоссия — Дания3:0Киселевич, Плотников, Гусев
ЧМ-2021ЛатвияГрупповой раундРоссия — Дания3:0И. Морозов, Барабанов, Воронков
ОИ-2022КитайГрупповой раундРоссия — Дания2:0Карнаухов, Семёнов
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