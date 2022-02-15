Сборная Швейцарии забросила Чехии две шайбы за 13 секунд в матче 1-го раунда плей-офф ОИ

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр 2022 года, в котором встречаются сборные Чехии и Швейцарии. По окончании первого периода швейцарцы выигрывают со счётом 2:1.



На 15-й минуте в большинстве счёт в составе Швейцарии сравнял 38-летний форвард Андрес Амбюль. Через 13 секунд швейцарцы вышли вперёд, отличился Киллиан Мотте, отправив шайбу в верхний угол ворот чешского голкипера Шимона Грубеца.



Первый гол в матче на 11-й минуте забросил чешский защитник Лукаш Клок.



Напомним, ранее в четвертьфинал Олимпийских игр 2022 года вышли сборные Дании и Словакии, обыгравшие команды Латвии (3:2) и Германии (4:0) соответственно.