Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Швейцарии забросила Чехии две шайбы за 13 секунд в матче 1-го раунда плей-офф ОИ

Сборная Швейцарии забросила Чехии две шайбы за 13 секунд в матче 1-го раунда плей-офф ОИ
Комментарии

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф Олимпийских игр 2022 года, в котором встречаются сборные Чехии и Швейцарии. По окончании первого периода швейцарцы выигрывают со счётом 2:1.

На 15-й минуте в большинстве счёт в составе Швейцарии сравнял 38-летний форвард Андрес Амбюль. Через 13 секунд швейцарцы вышли вперёд, отличился Киллиан Мотте, отправив шайбу в верхний угол ворот чешского голкипера Шимона Грубеца.

Первый гол в матче на 11-й минуте забросил чешский защитник Лукаш Клок.

Напомним, ранее в четвертьфинал Олимпийских игр 2022 года вышли сборные Дании и Словакии, обыгравшие команды Латвии (3:2) и Германии (4:0) соответственно.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022