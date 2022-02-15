Никишин поделился мнением об удалении в овертайме матча с Чехией на Олимпийских играх

Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин поделился эмоциями от игры на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), а также рассказал о матче со сборной Чехии (5:6, ОТ).



«Ты понимаешь, что это Олимпиада, всё интенсивнее, все выкладываются по максимум в каждой смене. Это чувствуется. Осипов критиковал уровень игроков КХЛ на ОИ? Ему виднее, у меня первая Олимпиада, здесь всё чуть побыстрее и помобильнее.



К себе претензий достаточно. После матча с чехами сделал выводы. Нервозность? Наверное, первые секунд пять, когда шайбу вбрасывают, уже всё нормально. Играю по 20 минут? Я почему-то не в шоке, как-то спокойно к этому отношусь. Если доверяют, значит надо играть. 20 минут выходит с меньшинством. Меньшинство многое решает, минуту точно забирает от всего времени. Личные беседы с тренерским штабом есть. Разговариваю с Сергеем Гончаром: и по обороне, и по меньшинству. Он больше за защитников отвечает. Гончар проводит индивидуальные беседы со всеми защитниками.



Игра против Крейчи? Там вся чешская пятёрка в большинстве хорошо действовала, поэтому они забивали нам. Думаю, он не один такой.



Моё удаление в овертайме с Чехией? Это судейское решение, думал, что арбитр посмотрит момент и не будет меня в штрафной бокс отправлять. Но сразу сказал, что будет удаление. Правила здесь от КХЛ отличаются. На вбрасываниях ребята ругаются, я не центральный, но вижу со стороны. Про моё удаление в овертайме — в КХЛ, думаю, могли дать за симуляцию. Тренерский штаб нам объяснял разночтения в судействе. Боялся, что посадили бы за ошибку? Ну, посадили и посадили бы. Чего обижаться? Чего бояться? Надо не думать об этом.



Я живу с Нестеровым, Яковлевым и Войновым. У меня обязанностей, как у молодого нет, но чувствуется, что живу со старшими. А больше всего общаюсь с Грицюком, мы ровесники", — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.