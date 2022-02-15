Сборная Дании по хоккею не забросила ни одной шайбы России за последние 3 очных матча

Завтра, 16 февраля, сборные России и Дании проведут матч в рамках четвертьфинала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Встреча состоится на стадионе «Укэсун Спортс-центр» и начнётся в 09:00 по московскому времени.



Ранее подопечные Алексея Жамнова обыграли датчан на групповом этапе Игр, одержав победу со счётом 2:0. Шайбы забросили Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов.



До этого сборная России ещё дважды обыгрывала Данию с «сухим» счётом. На чемпионатах мира 2017 и 2021 года россияне оказались сильнее с одинаковым итоговым счётом — 3:0. В 2017 году шайбы забрасывали Богдан Киселевич, Сергей Плотников и Никита Гусев, в 2021-м — Иван Морозов, Александр Барабанов и Дмитрий Воронков.



Напомним, хоккейный турнир на Олимпиаде завершится в воскресенье, 20 февраля, когда состоится финал. Начало — в 7:10 по московскому времени.