Определяется соперник России по четвертьфиналу! Плей-офф хоккея на Олимпиаде. Онлайн

Всё о матчах квалификационного раунда плей-офф и четвертьфинальных парах Олимпиады.

15 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 начинается плей-офф. Восемь сборных сегодня проведут матчи квалификационного раунда, по итогам которого определится четыре четвертьфиналиста. Ещё четыре команды вышли в этот раунд напрямую, став лучшими по итогам группового этапа: это Финляндия, США, Россия и Швеция.

В 7:10 мск стартуют матчи Дания-Латвия и Словакия-Германия. По их итогам определятся соперники по четвертьфиналу для России и США. В 11:40 на лёд выйдут чехи и швейцарцы, чтобы определить соперника финнов. Наконец, в 16:10 Канада и Китай поборются за право встретиться со Швецией в ¼ финала.

Мы следим за всеми играми квалификации в режиме онлайн и составляем сетку на четвертьфиналы.