Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

С кем сборная России по хоккею сыграет в 1/4 финала Олимпиады, расклад, сетка плей-офф онлайн, кто соперник

Определяется соперник России по четвертьфиналу! Плей-офф хоккея на Олимпиаде. Онлайн
Сергей Емельянов Лев Лукин
,
С кем сборная России сыграет в 1/4 финала
Комментарии
Всё о матчах квалификационного раунда плей-офф и четвертьфинальных парах Олимпиады.

15 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 начинается плей-офф. Восемь сборных сегодня проведут матчи квалификационного раунда, по итогам которого определится четыре четвертьфиналиста. Ещё четыре команды вышли в этот раунд напрямую, став лучшими по итогам группового этапа: это Финляндия, США, Россия и Швеция.

России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады России повезло с соперником, Швеция нарвалась на Канаду. Итоговая сетка плей-офф Олимпиады

В 7:10 мск стартуют матчи Дания-Латвия и Словакия-Германия. По их итогам определятся соперники по четвертьфиналу для России и США. В 11:40 на лёд выйдут чехи и швейцарцы, чтобы определить соперника финнов. Наконец, в 16:10 Канада и Китай поборются за право встретиться со Швецией в ¼ финала.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Перерыв
2 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Лассен, Лауридсен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)

Мы следим за всеми играми квалификации в режиме онлайн и составляем сетку на четвертьфиналы.

Сетка плей-офф на Олимпиаде
Live Лев Лукин

Равная и упорная борьба в матче датчан и латвийцев. На 37-й минуте Юлиан Якобсен делает счёт 2:2! Соперник России по четвертьфиналу, видимо, определится в самой концовке встречи.

08:23 Лев Лукин

Тем временем Словакия уверенно разбирается с немцами. Во втором периоде сначала забил Цегларик, а не прошло и двух минут, как Криштоф сделал счёт 3:0. Кажется, сборной США можно готовиться ко встрече с подопечными Крэйга Рэмзи в четвертьфинале.

08:05 Лев Лукин

Латвия 2:1! Потрясающий бросок Дарзиньша в большинстве, и капитан прибалтов оформляет дубль!

08:03 Лев Лукин

Вторые периоды начались в утренних матчах квалификации. Дания и Латвия играют вничью, Словакия минимально ведёт в матче с немцами.

07:40 Лев Лукин

Латвия сравнивает счёт! Ветеран Лаурис Дарзиньш получил шикарный пас из глубины, убежал к воротам Дама, легко сбросил с плечей защитника и переиграл датского вратаря. 1:1.

07:34 Лев Лукин

Сборная Дании открывает счёт в матче! Одна из редких атак скандинавов в первом периоде заканчивается тем, что Мортен Поульсен с острого угла здорово сработал на добивании. Кстати, Латвия уже вынуждена обходиться без основного вратаря Яниса Калниньша — он начал игру, но в одном из игровых моментов получил травму и не смог продолжить матч.

В параллельном матче счёт тоже открыт — Словакия повела усилиями Либора Гудачека.

07:31 Сергей Емельянов

Начало матча сложилось крайне неудачным образом для сборной Латвии. На восьмой минуте первого периода основной голкипер этой команды Янис Калниньш был заменён на Иварса Пунненовса, и спустя всего несколько минут после этого датчане открыли счёт в матче. По всей видимости, у Калниньша возникли проблемы с ногой.

07:17 Лев Лукин

Сетка плей-офф на Олимпиаде

Напоминаем, кто на кого выходит в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира

США — Словакия/Германия

Финляндия — Чехия/Швейцария

Россия — Дания/Латвия

Швеция — Канада/Китай

07:16 Лев Лукин

Здравствуйте, уважаемые читатели! В Пекине начались утренние матчи Дания — Латвия и Словакия — Германия.

Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Дания
Перерыв
2 : 2
Латвия
1:0 Поульсен (Лассен, Лауридсен) – 12:02' (5x5)   1:1 Дарзиньш (Крастенбергс, Цибульскис) – 16:23' (5x5)   1:2 Дарзиньш (Балинскис, Крастенбергс) – 22:33' (5x4)   2:2 Якобсен (Мейер) – 36:57' (5x5)
Олимпийские игры 2022 (м). Квалификация
15 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК
Словакия
Перерыв
3 : 0
Германия
1:0 Гудачек (Поспишил, Гернат) – 11:05' (5x5)   2:0 Цегларик – 27:01' (4x4)   3:0 Криштоф (Княжко, Черешняк) – 28:45' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022