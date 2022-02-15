Определяется соперник России по четвертьфиналу! Плей-офф хоккея на Олимпиаде. Онлайн

15 февраля на мужском хоккейном турнире Олимпиады-2022 начинается плей-офф. Восемь сборных сегодня проведут матчи квалификационного раунда, по итогам которого определится четыре четвертьфиналиста. Ещё четыре команды вышли в этот раунд напрямую, став лучшими по итогам группового этапа: это Финляндия, США, Россия и Швеция.
В 7:10 мск стартуют матчи Дания-Латвия и Словакия-Германия. По их итогам определятся соперники по четвертьфиналу для России и США. В 11:40 на лёд выйдут чехи и швейцарцы, чтобы определить соперника финнов. Наконец, в 16:10 Канада и Китай поборются за право встретиться со Швецией в ¼ финала.
Мы следим за всеми играми квалификации в режиме онлайн и составляем сетку на четвертьфиналы.
Равная и упорная борьба в матче датчан и латвийцев. На 37-й минуте Юлиан Якобсен делает счёт 2:2! Соперник России по четвертьфиналу, видимо, определится в самой концовке встречи.
Тем временем Словакия уверенно разбирается с немцами. Во втором периоде сначала забил Цегларик, а не прошло и двух минут, как Криштоф сделал счёт 3:0. Кажется, сборной США можно готовиться ко встрече с подопечными Крэйга Рэмзи в четвертьфинале.
Латвия 2:1! Потрясающий бросок Дарзиньша в большинстве, и капитан прибалтов оформляет дубль!
Вторые периоды начались в утренних матчах квалификации. Дания и Латвия играют вничью, Словакия минимально ведёт в матче с немцами.
Латвия сравнивает счёт! Ветеран Лаурис Дарзиньш получил шикарный пас из глубины, убежал к воротам Дама, легко сбросил с плечей защитника и переиграл датского вратаря. 1:1.
Сборная Дании открывает счёт в матче! Одна из редких атак скандинавов в первом периоде заканчивается тем, что Мортен Поульсен с острого угла здорово сработал на добивании. Кстати, Латвия уже вынуждена обходиться без основного вратаря Яниса Калниньша — он начал игру, но в одном из игровых моментов получил травму и не смог продолжить матч.
В параллельном матче счёт тоже открыт — Словакия повела усилиями Либора Гудачека.
Начало матча сложилось крайне неудачным образом для сборной Латвии. На восьмой минуте первого периода основной голкипер этой команды Янис Калниньш был заменён на Иварса Пунненовса, и спустя всего несколько минут после этого датчане открыли счёт в матче. По всей видимости, у Калниньша возникли проблемы с ногой.
Сетка плей-офф на Олимпиаде
Напоминаем, кто на кого выходит в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира
США — Словакия/Германия
Финляндия — Чехия/Швейцария
Россия — Дания/Латвия
Швеция — Канада/Китай
Здравствуйте, уважаемые читатели! В Пекине начались утренние матчи Дания — Латвия и Словакия — Германия.
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