«Только возглавил лигу — и сразу её развалил!» Морозов — о самом тяжёлом дне во главе КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о досрочном завершении регулярного сезона КХЛ, а также о самом тяжёлом дне во главе лиги.
«За два года, что руковожу КХЛ, — самый сложный день? К работе я приступил в феврале 2020-го. А через месяц — пандемия. Пришлось объявлять об остановке плей-офф, потом — вообще об отмене. Тяжёлые дни. Друзья шутили: «Ничего себе! Только возглавил КХЛ — и сразу её развалил! Ни у кого не получалось, а ты за месяц успел». Мне же было не до смеха. До последнего надеялся, что всё-таки сможем доиграть плей-офф. Но…
Роспотребнадзор лазеек не оставил? Абсолютно. Тогда из командных видов завершить чемпионат смогли лишь в РПЛ. Но футболистам проще — играют-то на улице. А мы к следующему сезону разработали ковид-протокол. Постоянно тестируем хоккеистов, внимательно отслеживаем клубы, где появляются заражённые. Сделали «чистые» зоны. Сотрудники арен, контактирующие с командами, тоже сдают тесты.
Досрочное завершение текущего сезона? Мы прорабатывали разные варианты. Сначала планировали играть в олимпийскую паузу без сборников. Но у нас 120 хоккеистов улетели в Пекин. Это более 40 процентов от общего числа участников Игр. Сборные России и Китая полностью состоят из игроков КХЛ. Латвия, Финляндия, Чехия — наполовину. Мы опросили клубы: готовы ли вы проводить матчи во время Олимпиады? Против высказались 16 из 24 команд.
Людей можно понять — лидеры-то разъехались? Совершенно верно. Плюс пандемия, количество заболевших растёт с каждым днём. А у нас главная задача — провести плей-офф и узнать обладателя Кубка Гагарина. Чтобы не повторился сценарий двухлетней давности, когда вынуждены были досрочно завершить сезон. Поэтому приняли решение не доигрывать оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а определить участников плей-офф, исходя из процента набранных очков. В сложившихся обстоятельствах это единственный оптимальный вариант. Данное предложение лиги сейчас на утверждении у совета директоров КХЛ», — цитирует Морозова «Спорт-экспресс».
- 15 февраля 2022
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