«Торпедо» расторгло контракт с форвардом Зааром
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Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с нападающим Даниэлем Зааром, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В досрочно завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Заар провёл за нижегородский клуб 28 матчей, набрав в них 14 (4+10) баллов при показателе полезности «-1» и среднем времени на льду 17.04.
27-летний нападающий стал игроком «Торпедо» летом 2021 года.
Напомним, «Торпедо» не сумело попасть в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года. В результате решения КХЛ о досрочном завершении регулярного чемпионата нижегородцы оказались на девятом месте по проценту набранных очков, отстав от восьмого места, на котором расположилось минское «Динамо», на пять баллов.
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