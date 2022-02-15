Сборная Китая не реализовала буллит в матче с Канадой, упустив возможность открыть счёт

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Китая. На девятой минуте первого периода канадцы выигрывают со счётом 1:0.



На пятой минуте сборная Китая не сумела реализовать буллит. Неудачную попытку совершил нападающий Спенсер Фу.



Напомним, на групповом этапе китайская команда забросила две шайбы и пропустила 16. Китай уступил США (0:8), Канаде (0:5) и Германии (2:3).



Победитель матча между китайцами и канадцами сыграет в 1/4 финала Олимпиады с командой Швеции. Также в четвертьфинале Россия сыграет с Данией, США — со Словакией, а Финляндия — с Швейцарией.