Канада после первого периода переигрывает Китай со счётом 2:1 на Олимпиаде-2022

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Китая. После первого периода канадцы выигрывают со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На 7-й минуте Джордан Уил вывел канадцев вперёд. На 10-й минуте Уил оформил дубль. На 16-й минуте Ань Цзянь сократил отставание до минимума.

Напомним, на групповом этапе китайская команда забросила две шайбы и пропустила 16. Китай уступил США (0:8), Канаде (0:5) и Германии (2:3).



Победитель матча между китайцами и канадцами сыграет в 1/4 финала Олимпиады с командой Швеции. Также в четвертьфинале Россия сыграет с Данией, США — со Словакией, а Финляндия — с Швейцарией.