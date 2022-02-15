Канадцы забили ещё три гола в ворота Китая в квалификации в плей-офф Олимпиады-2022

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч в рамках квалификационного раунда плей-офф хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Китая. После второго периода канадцы выигрывают со счётом 5:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Во второй 20-минутке Канада забила ещё три шайбы усилиями Адама Тамбеллини, оформившего дубль, и Эрика О'Делла. В конце периода Ань Цзянь забил вторую шайбу, сократив отставание — 5:2.

Напомним, на групповом этапе китайская команда забросила две шайбы и пропустила 16. Китай уступил США (0:8), Канаде (0:5) и Германии (2:3).



Победитель матча между китайцами и канадцами сыграет в 1/4 финала Олимпиады с командой Швеции. Также в четвертьфинале Россия сыграет с Данией, США — со Словакией, а Финляндия — с Швейцарией.