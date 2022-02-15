«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в товарищеском матче

«Салават Юлаев» в товарищеском матче обыграл «Автомобилист» со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге.
На 24-й минуте Алексей Пустозёров вывел уфимцев вперёд. На 29-й минуте Игорь Карпов с передачи Глеба Кузьмина увеличил преимущество «Салавата». На 54-й минуте Патрис Кормье с паса Александра Щемерова отыграл один гол, но на большее «Автомобилиста» не хватило.
Отметим, что матчи «Автомобилист» — «Салават Юлаев» стали частью большого благотворительного проекта, который екатеринбургский клуб проводит совместно с фондом «Дети России» и который приурочен к Международному дню борьбы с детским раком. Вся выручка от продаж билетов, а также сборов средств во время игр будет направлена на приобретение прибора QIAcube Connect для Центра детской онкологии и гематологии. Также в «инстаграме» фонда проводится благотворительный аукцион с лотами от ХК «Автомобилист», где в числе прочих можно приобрести лоты, предоставленные самими игроками.
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