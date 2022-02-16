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Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Нэшвилл»

Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Нэшвилл»
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На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.

Открыл счёт на 5-й минуте Джо Снивли с передачи россиянина Дмитрия Орлова. На 43-й минуте сравнял счёт Майкл Маккэррон. Через минуту вновь вывел вперёд гостей Ник Дженсен.

Третью и четвёртую шайбы «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.

Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Снивли (Шири, Орлов) – 04:17' (5x5)   1:1 Маккэррон (Йози, Фаббро) – 42:43' (5x5)   1:2 Дженсен (Хэтэуэй, Хагелин) – 43:27' (5x5)   1:3 Овечкин (Карлсон, Уилсон) – 44:33' (5x4)   1:4 Овечкин – 58:37' (en)
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