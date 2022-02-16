Дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» одолеть «Нэшвилл»

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.



Открыл счёт на 5-й минуте Джо Снивли с передачи россиянина Дмитрия Орлова. На 43-й минуте сравнял счёт Майкл Маккэррон. Через минуту вновь вывел вперёд гостей Ник Дженсен.



Третью и четвёртую шайбы «Вашингтона» забросил нападающий Александр Овечкин. Для российского хоккеиста эти голы стали 30-м и 31-м в текущем сезоне, также на его счету 31 ассист. 36-летний Овечкин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб.



Последний раз форвард забивал 23 января в матче с «Оттавой Сенаторз», та встреча закончилась победой «Кэпиталз» в овертайме – 3:2.