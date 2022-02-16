Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в равных составах

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.

В этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Первая шайба в матче была заброшена капитаном столичной команды при игре в большинстве, а вторая была отправлена в пустые ворота и относится к числу голов в равных составах. По этому показателю Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ, превзойдя достижение Марселя Дионна (478). В активе Александра стало 479 голов в равных составах.

Первое место занимает Уэйн Гретцки (617), на втором месте располагается Горди Хоу (566), топ-3 замыкает Яромир Ягр (536).