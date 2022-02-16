Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по голам в равных составах

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.
В этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Первая шайба в матче была заброшена капитаном столичной команды при игре в большинстве, а вторая была отправлена в пустые ворота и относится к числу голов в равных составах. По этому показателю Овечкин вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ, превзойдя достижение Марселя Дионна (478). В активе Александра стало 479 голов в равных составах.
Первое место занимает Уэйн Гретцки (617), на втором месте располагается Горди Хоу (566), топ-3 замыкает Яромир Ягр (536).
- 16 февраля 2022
-
07:46
-
07:42
-
07:33
-
07:23
-
07:19
-
07:16
-
07:11
-
06:54
-
06:48
-
06:43
-
06:26
-
06:03
-
06:00
-
05:56
-
05:53
-
05:42
-
05:40
-
05:25
-
05:11
-
04:31
-
04:18
-
00:43
-
00:27
-
00:00
- 15 февраля 2022
-
23:42
-
23:18
-
23:00
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:35
-
21:27
-
21:20