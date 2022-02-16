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Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде-2022

Стал известен состав сборной России по хоккею на четвертьфинал с Данией на Олимпиаде-2022
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Стал известен состав мужской сборной России по хоккею на матч четвертьфинала Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с Данией.

Место в воротах займёт Иван Федотов. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Никишин — Нестеров, Галиев — Шипачёв — Чибисов;
Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачёв — Грицюк;
Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;
Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко; Семёнов.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Затем сборная России потерпела поражение в заключительной встрече группового этапа с Чехией — 5:6 ОТ.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.

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