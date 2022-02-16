Кросби стал вторым игроком в НХЛ в XXI веке, забившим 500 голов. Первым был Овечкин

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в матче одержали хозяева в овертайме со счётом 5:4.
На 17-й минуте первого периода вторую шайбу «Питтсбурга» с передачи Евгения Малкина забросил капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Для канадца эта шайба стала 500-й в карьере в НХЛ. Как отмечает «твиттер» ESPN, Кросби стал лишь вторым игроков в XXI веке, кому покорилось такое достижение. Первым был капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Кроме того, по этому показателю канадец стал лишь вторым игроком в истории «Питтсбурга» — сразу после легендарного Марио Лемье.
Кросби проводит 1077-й матч в карьере, помимо 500 заброшенных шайб, на его счету 870 голевых передач. Нападающий «Пингвинз» дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/2006, этот сезон является для него 17-м в лиге
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