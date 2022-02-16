Сборная США по хоккею обыгрывает Словакию после двух периодов в четвертьфинале Олимпиады

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит первый четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Словакии и США. После второго периода во встрече выигрывают американцы — 2:1.
После голов 17-летнего словака Юрая Слафковски на 12-й минуте и Ника Абруццезе в конце первого игрового отрезка во втором случилась лишь одна шайба. В середине периода американцев вывел вперёд Сэм Хентджес. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ник Пербикс и Натан Смит.
Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.
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