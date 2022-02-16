После первого периода на Олимпийских играх США и Словакия играют вничью — 1:1

В эти минуты в Пекине (Китай) проходит первый четвертьфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные Словакии и США. После первого периода счёт равный — 1:1.



На 12-й минуте 17-летний форвард словаков Юрай Слафковски открыл счёт в матче, забив в четвёртом матче из пяти на олимпийском турнире и доведя свой результативный счёт до пяти шайб. На последней минуте игрового отрезка Ник Абруццезе сравнял счёт — 1:1.



Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

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