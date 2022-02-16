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При каком раскладе сборная России может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпийских игр?

При каком раскладе сборная России может сыграть с Канадой в полуфинале Олимпийских игр?
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Стало известно, при каких условиях мужская сборная России по хоккею сможет сыграть с командой Канады в полуфинале Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай).

После вылета сборной США в четвертьфинальном матче со Словакией стал возможным лишь один расклад, при котором россияне выйдут на канадцев. Для этого прежде всего сборной России нужно выиграть свой четвертьфинал с Данией. Команда Финляндии должна обыграть Швейцарию. А самим канадцам необходимо проходить Швецию.

При таких раскладах Финляндия займёт первое место в общем рейтинге сборных и сыграет с худшей командой в действующем списке по итогам группового этапа — Словакией. Россия станет второй и сыграет с третьей сборной — ею станет команда Канады.

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