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Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады, в четвертьфинале уступив Словакии

Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады, в четвертьфинале уступив Словакии
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В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Олимпийские игры 2022 (м). 1/4 финала
16 февраля 2022, среда. 07:10 МСК
США
Окончен
2 : 3
Б
Словакия
0:1 Слафковски (Черешняк, Регенда) – 11:45' (5x5)   1:1 Абруццезе (Бенирс, Кэмпфер) – 19:14' (5x5)   2:1 Хентджес (Пербикс, Смит) – 28:56' (5x5)   2:2 Гривик (Чайковски, Гудачек) – 59:16' (6x5)   2:3 Цегларик – 70:00' (ПБ)

На 12-й минуте 17-летний словак Юрай Слафковски вывел словаков вперёд. В конце первого игрового периода Ник Абруццезе сравнял счёт. На 29-й минуте американцы вышли вперёд благодаря голу Сэма Хентджеса. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ник Пербикс и Натан Смит. На последней минуте третьего периода Марек Гривик смог перевести игру в овертайм — 2:2. Всё решила серия буллитов, в которой сильнее оказались словаки. Победу «рыцарям Татры» принёс Петер Цегларик.

Сборная Словакии стала первым полуфиналистом Олимпиады. В других четвертьфиналах сыграют Россия и Дания, Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.

Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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