Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады, в четвертьфинале уступив Словакии

В Пекине (Китай) завершился первый четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные США и Словакии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», словаки одержали победу в серии буллитов со счётом 3:2 и вышли в полуфинал Олимпиады.

На 12-й минуте 17-летний словак Юрай Слафковски вывел словаков вперёд. В конце первого игрового периода Ник Абруццезе сравнял счёт. На 29-й минуте американцы вышли вперёд благодаря голу Сэма Хентджеса. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ник Пербикс и Натан Смит. На последней минуте третьего периода Марек Гривик смог перевести игру в овертайм — 2:2. Всё решила серия буллитов, в которой сильнее оказались словаки. Победу «рыцарям Татры» принёс Петер Цегларик.

Сборная Словакии стала первым полуфиналистом Олимпиады. В других четвертьфиналах сыграют Россия и Дания, Финляндия и Швейцария, Швеция и Канада.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.